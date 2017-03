Schließlich eskalierte die Situation: Der Angeklagte soll mit einem Beil in den Garten gerannt sein und dort einen der Besucher verletzt haben. Das Opfer konnte sich jedoch wehren, die Hand des Angreifers festhalten und so wohl Schlimmeres verhindern. Die Ehefrau des 61-Jährigen konnte ihm schließlich das Beil aus der Hand reißen und die gefährliche Situation entschärfen. Der Besucher hatte eine sechs Zentimeter lange Schnittwunde am Arm. Nach der Attacke ging das Ehepaar wieder in die Wohnung.