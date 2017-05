So lange, bis der neue Lebensgefährte und heutige Verlobte der Studentin seinen Vorgänger im Sommer 2009 fand. "Der Raum riecht nach Tod" sei sein erster Gedanke gewesen, als er den Dachboden betrat, sagte der Mann vor Gericht. Gemeinsam mit seiner Freundin und einem Bekannten verscharrte er die Überreste im Garten. Der Verlobte sitzt deswegen ebenfalls im Gefängnis.

Entsetzt sei er von dem Leichenfund nicht gewesen. "Ich war schockiert, aber nicht sonderlich erstaunt." Seine Freundin habe schließlich große Angst vor ihrem früheren Lebensgefährten gehabt, der sei ein "Arschloch" gewesen und habe sie "behandelt wie ein Stück Scheiße".

In ihrer Aussage, die zu einem großen Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, hatte die 32-Jährige Angst vor ihrem Lebensgefährten als Motiv für die Tötung ihres Freundes angegeben. Er habe sie jahrelang gedemütigt und zu Sexspielen gezwungen, die sie nicht wollte. Im Prozess kam auch die Dreiecksbeziehung zu einer jungen Frau ans Licht, die Gabriele P. in einem Club kennen gelernt hatte und mit nach Hause brachte. Er soll sie auch dazu aufgefordert haben, ein minderjähriges Mädchen mit nach Hause zu bringen. Dann wieder gab sie an, er habe sterben wollen.

Eltern des Opfers erfuhren erst 2016 vom Tod des Sohnes

Auf dem Grundstück, wo Gabriele P. und ihr neuer Freund die Leiche des Literaturstudenten vergraben haben, heiratete die Studentin später in einer freien Zeremonie nach buddhistischem Ritus ihren neuen Lebensgefährten.

Auf die Frage, wie das Paar mit dem Wissen um die Tat umgegangen sei, zitierte der Mann den Dichter Friedrich Hölderlin: "Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste. Hohe Tugend versteht, wer in die Welt geblickt, und es neigen die Weisen oft am Ende dem Schönen sich."

Daraufhin platzte dem Nebenklage-Vertreter, der neben Adoptivmutter und -vater des Mordopfers saß, der Kragen. Ob die Beiden jemals an die Eltern des Mannes gedacht hätten, wollte er wissen. Die Betitelung des Opfers als "Arschloch" sei unerträglich. Die Eltern des jungen Mannes, die ihren Sohn mit einer neuen Freundin in Rumänien vermuteten, hatten erst 2016, nach dem Fund der Leiche, erfahren, dass er schon seit Jahren tot ist.

Bei jedem ihrer Auftritte vor Gericht wurde spürbar, wie unmöglich es für die Beiden - einen Juristen und eine Medizinerin - ist, die unfassbare Tat mit ihrem gutbürgerlichen Familienleben und dem Bild, das sie selbst von ihrem Sohn haben, in Einklang zu bringen.

Die Mutter suchte sogar ganz offensiv den Kontakt zur mutmaßlichen Mörderin ihres Sohnes, versuchte in der Verhandlung, ihre Hand zu nehmen und setzte sich nach einem Prozesstag sogar zu ihr, um sich unter Tränen mit ihr zu unterhalten. Dabei hielt sie die Frau, die ihr Kind umgebracht hat, an den Händen.

So furchtbar es auch gewesen sei, vom Schicksal ihres Sohnes zu erfahren, so erleichtert sei sie auch, nun Gewissheit zu haben, sagte sie in ihrer Zeugenaussage vor Gericht. Jahrelang habe sie sich Vorwürfe gemacht, sie sei schuld daran, dass ihr Sohn den Kontakt abgebrochen habe. Heute wisse sie: "Er hat sich nicht mehr gemeldet, weil er sich nicht melden wollte, sondern weil er sich nicht melden konnte."

