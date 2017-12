Landfriedensbruch Einsatz im Tal eskaliert: Mob geht auf Polizei los

35-Jährige verletzt Brutale Attacke: Unbekannter tritt Münchnerin aus U-Bahn

Brutale Attacke in der Münchner U-Bahnlinie 3. Am Donnerstgabend tritt ein bislang Unbekannter eine Frau in den Rücken. Sie verletzt sich an den Händen und im Gesicht.