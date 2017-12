München - Blöd gelaufen. Jedenfalls für einen Einbrecher, der zusammen mit seinem Komplizen in ein Haus in Freising eingestiegen war. Sie hatten einen Tresor geklaut und ein iPad – und waren geschickt dabei vorgegangen. Die Polizei konnte den Fall nicht klären. Bis zu jenem Tag, an dem der Einbrecher heiratete. "Das Opfer aus Freising meldete sich Monate später bei uns, weil in seiner iCloud plötzlich fremde Hochzeitsfotos aufgetaucht waren", erzählt Bernhard Egger, leitender Kriminaldirektor am Bayerischen Landeskriminalamt (LKA), zuständig für Personenfahndung und biometrische Gesichtserkennung.