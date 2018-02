Land der Kontraste Auf der Ideallinie: Mit dem Linienbus durch Israel

Unaufgeregter Umgang mit den Kontrollen

Nirgends erfährt man eindringlicher, wie sich die konfliktbeladene Gesellschaft mit dem alltäglichen Risiko arrangiert. Jede Tasche wird in jedem Bahnhof kontrolliert. Schnell, effektiv und unaufgeregt. Niemand stört sich an ein paar Minuten Wartezeit am Scanner. Niemand wundert sich über die Allgegenwart von Soldatinnen und Soldaten. Oft sind es noch Teenager in Uniform, die im Bus mit schwerem Gepäck und umgehängtem Sturmgewehr auf dem Weg nach Hause sind oder zu ihrer Einheit.

Shira Ben-Zion zum Beispiel: „Nach Akko willst du? Da ist es schön“, sagt sie im Bus Nr. 910 von Tel Aviv in den Norden. Sie erzählt von ihrem zweijährigen Wehrdienst und dass sie Mitglied in der Handballnationalmannschaft ist. Ihren Satz zum Abschied, den hört man öfter: „Enjoy Israel!“

Zweieinhalb Stunden dauert die Fahrt mit dreimal Umsteigen von Tel Aviv nach Akko. Der Kontrast vom Busbahnhof Tachanat Merkazit, einer Betonburg in Tel Aviv, zu den Gemäuern Akkos könnte nicht größer sein. Die Tour durch die unterirdischen Anlagen der Kreuzfahrerstadt und der Gang durch die historischen Gassen sind eine Reise wert. Die Eindrücke verarbeitet man am besten in einem Fischlokal am Hafen oder abends auf der Dachterrasse des Efendi Hotels: mit Blick über Minarette, Kirchtürme und das Meer. In Sichtweite liegt das nächste Ziel. Aus den nächtlichen Lichtern von Haifa leuchtet das Muster der Bahai-Gärten heraus, die sich an das Karmel-Gebirge schmiegen.

Bustickets gibt’s wie immer beim Fahrer, in einer knappen Stunde umrundet er die Bucht. Zeit für die Erkundungstour zu den Häusern der deutschen Templer, die im 19. Jahrhundert in Haifa siedelten, in das arabische Viertel Nisnas und zu den penibel gepflegten Gärten des Bahai-Schreins, wo ein persischer Mystiker seine letzte Ruhe fand. Auch hier, in der Industrie- und Hafenstadt, findet man die geistige und religiöse Vielfalt des Landes.

Jerusalem: Alles in einem Ort verdichtet

In Jerusalem sind diese Zeugnisse so dicht beieinander wie an keinem anderen Ort der Welt. Eine moderne Straßenbahn fährt vom Busbahnhof zum Damaskustor. Man geht hindurch, vorbei an der Via Dolorosa, dem Kreuzweg Christi, an Dutzenden Touristengruppen und Souvenirläden und steht vor der Klagemauer. Direkt oberhalb liegt der Tempelberg. Historie und Gegenwart – wäre es doch immer so friedlich wie heute!

Die Strecken sind nie weit in Israel, die Fahrpreise niedrig. Das Ticket von Tel Aviv über Jerusalem nach En Boqeq am Toten Meer kostet umgerechnet 12,50 €. Der Bus verlässt Jerusalem, am Ölberg vorbei, auf dem Weg zum Toten Meer. „Sea Level“, Meereshöhe steht auf einem blauen Strich am Felsen im Westjordanland – danach geht es zum tiefsten Punkt, den der Mensch trockenen Fußes betreten kann. Einmal muss man sich treiben lassen im bitter-salzigen Wasser des Toten Meers. Und natürlich sollte man Masada gesehen haben, die Festung des Herodes, wo die jüdischen Verteidiger lieber den Freitod wählten, als sich römischen Eroberern zu ergeben.

Pathos, Geschichte und Bedeutung gehören einfach zusammen in Israel. Gut, wenn einen der Bus wieder raufbringt nach Tel Aviv, rein ins brodelnde Leben. Runterkommen kann man dort ganz leicht. Bei einem kühlen Absacker in einer der vielen Strandbars zum Beispiel.

Über dem Toten Meer geht die Sonne auf und bestrahlt die Festung Masada. Foto: Yadid Levy (acfo).

Diese Reportage ist ursprünglich im ADAC Reisemagazin Israel erschienen und auf www.adac.de veröffentlicht worden (Israel per Bus: Rundreise durchs heilige Land). Nutzung mit freundlicher Genehmigung des ADAC Verlags.