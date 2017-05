Brandursache ungeklärt Flossing: Landwirtschaftsgebäude in Flammen

In Flossing/Gemeinde Polling im Landkreis Mühldorf ist am frühen Donnerstagabend ein Gebäudekomplex eines landwirtschaftlichen Anwesens in Brand geraten. Die Ursache ist bis dato nicht geklärt. Die Bilder.