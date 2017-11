Mit sechs Toren in Liga und Pokal glich Hazard zudem das Bruderduell mit dem zwei Jahre älteren Eden um ein Abendessen aus, der Chelsea-Stürmer kam zeitgleich gegen den FC Liverpool (1:1) "nur" auf eine Vorlage. Bei der WM 2018 wollen die Brüder Seite an Seite auflaufen, in der jetzigen Forme dürfte Thorgan das Russland-Ticket sicher haben. "Er hat sich heute in den Zweikämpfen nichts gefallen lassen und super dagegengehalten. Er ist ein absoluter Stammspieler", sagte Ginter.