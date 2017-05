Der "Drop It Like It's Hot"-Interpret hat die Kleidung in Kooperation mit der L.A.-Streetwear Marke "JOYRICH" entworfen, die an dem Tag auch ihr zehnjähriges Jubiläum feiern wird. Sein Sohn Cordell Broadus (20) half außerdem erstmals als Kreativdirektor mit. Snoop Doggs Kollektion wird nicht nur lässige T-Shirts im Hip-Hop-Stil beinhalten, sondern auch Haustierzubehör oder Bademäntel. Stiltechnisch sind die Klamotten und der Schmuck an seine Anfangszeit als Rapper angelehnt.