Lärm und Stau Glyptothek-Direktor: Weniger Events am Königsplatz

"Wir sind keine Spaßbremse, wollen aber auch bestehen dürfen", sagt der promovierte Archäologe. Nachdem er erfahren hatte, dass durch neue Veranstaltungsrichtlinien der Stadt in Zukunft statt zwei drei Wochenenden für kommerzielle Konzerte am Königsplatz genehmigt werden könnten, schrieb Knauß einen Brief an OB Dieter Reiter (SPD) und Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU).