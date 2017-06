Man dürfe darum "sicher nicht erwarten, dass alles wie aus einem Guss läuft", sagte Sorg: "Struktur in eine Mannschaft zu bekommen, das dauert." Vor der Abreise nach Russland bestreitet die Nationalmannschaft am kommenden Samstag in Nürnberg noch ein WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino.

Beim Confed Cup vom 17. Juni bis 2. Juli sind Australien, Chile und Kamerun die Gruppengegner von Weltmeister Deutschland.

Länderspiel-Splitter

BILANZ I: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag (20:45 Uhr/ZDF) in Kopenhagen gegen Gastgeber Dänemark ihr 926. Länderspiel. Die Bilanz seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 gegen die Schweiz (3:5): 540 Siege, 185 Unentschieden und 200 Niederlagen bei einer Tordifferenz von 2076:1089. Eingesetzt wurden in diesem Zeitraum 928 Nationalspieler.

BILANZ II: Joachim Löw sitzt zum 146. Mal als Bundestrainer auf der Bank. Löw hat nur noch Rekordhalter Sepp Herberger (168 Länderspiele) vor sich. Seit seinem Amtsantritt im August 2006 gewann das DFB-Team 97 Spiele, kam auf 25 Unentschieden und verlor 23-mal. In dieser Zeit setzte der Bundestrainer 112 Spieler ein und verhalf 87 Neulingen zu ihrer Premiere. In Kopenhagen könnten Torhüter Kevin Trapp, Sandro Wagner, Amin Younes, Diego Demme, Kerem Demirbay, Marvin Plattenhardt und Lars Stindl zu ihrem ersten Länderspieleinsatz kommen.

BILANZ III: Die deutsche Nationalmannschaft spielt zum 26. Mal gegen Dänemark. Die Bilanz ist mit 15 Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen (53:36 Tore). Im bisher letzten Spiel gewann die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Vorrunde der EM 2012 mit 2:1.

REKORDSPIELER: Der ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus lief zwischen 1980 und 2000 150-mal für die DFB-Auswahl auf. Im aktuellen Aufgebot ist Weltmeister Julian Draxler von Paris St. Germain mit 28 Länderspiel-Einsätzen der erfahrenste Spieler.

REKORDTORSCHÜTZEN: Miroslav Klose führt die ewige Torjägerliste des DFB mit 71 Treffern vor Gerd Müller (68) an. Müller erzielte seine Treffer in nur 62 Länderspielen, bei Klose waren es am Ende seiner Nationalmannschaftskarriere 137. Im aktuellen Kader sind Draxler und der Kölner Jonas Hector mit jeweils drei Toren die erfolgreichsten Schützen.

SCHIEDSRICHTER: Die Partie in Kopenhagen leitet der Engländer Michael Oliver. Der 32-Jährige steht seit 2012 auf der Liste des Weltverbandes FIFA.

