Im dritten Vergleich gegen Portugal während der diesjährigen Vorbereitung zeigte das deutsche Team die bislang beste Leistung. "Es war perfekt für den Abschluss der Vorbereitung. Jetzt geht es an die wichtigen Spiele, die wir für uns entscheiden müssen", sagte NBA-Profi Tibor Pleiß, der kurz vor Anpfiff von den Utah Jazz zu den Philadelpia 76ers transferiert worden war. "Siege, die sind jetzt ganz wichtig. Wir wollen uns für das nächste Jahr qualifizieren für die Europameisterschaften." Sein NBA-Kollege Paul Zipser von den Chicago Bulls kündigte an: "Wir wollen die EM-Quali als Erster meistern und gegen Dänemark so auftreten wie heute."

Fernziel für die deutschen Basketballer ist die Teilnahme an Olympia 2020. "Wir wissen, dass wir durch den harten Weg Tokio verdienen müssen. In diesem Sommer fangen wir damit an", sagte Fleming. Die Spiele in Rio hat der Coach am Fernseher verfolgt. "Ich habe recht viel geschaut, auch aus eigenem Interesse. Es waren zwei von unseren Spielern bei Brooklyn dabei, da habe ich viele Spiele gesehen", sagte er. Fleming ist im Hauptberuf Assistenztrainer bei den Brooklyn Nets.