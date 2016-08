So kam, was kommen musste: Die Rückfahrt scheiterte an der S-Bahn-Unterführung. Obwohl die neue Brücke eine vergleichsweise hohe Durchfahrtshöhe besitzt, war sie für die ausgefahrene Ladefläche dennoch zu niedrig. Das Schwerfahrzeug prallte in voller Fahrt gegen das Betonhindernis und wurde unmittelbar umgeworfen.