Berufsroutine? Wos is des?

„Around the World“ ist das vierte Studioalbum von LaBrassBanda. Natürlich kommt es im typischen Brass-Sound daher. Trotzdem haben die Heißblutmusiker neue, internationale und exotische Einflüsse virtuos mit in ihre Songs gepackt. Bei „Alarm“ wird die Olympiahalle kurzzeitig zur Seitenstraße in Rio de Janeiro. Man fühlt sich umringt von trommelnden und trompetenden Straßenmusikern, die mit ihren Volksmusikbeats die Nacht zum Tag machen. Der Song davor handelte von der letzten Leberkässemmel für einen im sterben liegenden "Opa". Das musikalische Spektrum von LaBrassBanda reicht von der brasilianischen Favela bis zum Metzger in Truchtlaching. Livemusik vom Allerfeinsten. Die Tuba wummert hinter der frech aufspielenden Posaune. Dazwischen rennen die Trompeten im Zick Zack getrieben von Schlagzeug und Bass. Abnutzungserscheinungen nach zehn Jahren Bandbestehen: Fehlanzeige. Berufsroutine? Wos is des?