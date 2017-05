München - Kylian Mbappé drehte so richtig auf und war maßgeblich am Weiterkommen des AS Monaco in der Champions League gegen Borussia Dortmund beteiligt. Spätestens nach diesen beiden Spielen im Viertelfinale der Königsklasse war Mbappé auf den Einkaufszetteln der europäischen Topklubs gelandet. Wir berichteten bereits im Februar über ein mögliches Interesse des FCB am jungen Franzosen.