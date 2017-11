München - Vor gut sechs Jahren setzte das Kreisverwaltungsreferat (KVR) zum großen Wurf an: Tempo 30 fast überall in der Stadt. Das gängige 50er-Limit innerorts, so schlug der damalige KVR-Chef Wilfried Blume-Beyerle (SPD) vor, sollte in München nur noch in Ausnahmefällen gelten.