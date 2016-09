Aktion für schwerkranke Kinder

In der 12. Spielminute erhoben sich die Den Haag-Fans auf den Oberrängen von ihren Plätzen und begannen damit, Kuscheltiere auf die unteren Ränge zu werfen. Während des minutenlang anhaltenden Kuscheltier-Regens erschallte die Fußballhymne "You’ll Never Walk Alone".