Kurztrip in die Allianz Arena PSG in München: Der Zirkus ist in der Stadt

In der Neuzeit möchten die Neureichen von PSG, mit Milliarden aus Katar gepimpt, die Machtverhältnisse im europäischen Fußball ändern. 24 Tore hat Paris allein in der Königsklasse erzielt - Vorrundenrekord! Fünf Spiele, fünf Siege. Nummer sechs im Visier. "Finish First", also "als Erster abschließen", heißt es in den Vereinsmedien, ist das Ziel. Spielt PSG heute wirklich volle Pulle? Oder werden nach der ersten Niederlage in der heimischen Ligue 1 Superstars für die kommenden Aufgaben geschont?