Nicht nur mild, sondern auch stürmisch war es vor allem in Südbayern. Dort wurden etwa am Starnberger See Böen der Windstärke acht bis neun registriert. Noch heftiger ging es auf der Zugspitze zu: Dort wurde eine orkanartige Böe der Windstärke 11 mit Tempo 111 gemessen - und das am Unsinnigen Donnerstag.

Am späten Donnerstag und in der Nacht zum Freitag soll der Sturm vor allem in den Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes noch zunehmen.

Schnee - nicht nur in alpinen Gebieten

Zwar soll Sturmtief "Thomas" schon im Laufe des Freitags abziehen, doch in seinem Gefolge drohen Regen und unbeständiges Wetter die Feierlaune der Narren in Deutschland zu trüben. "Die Wetteraussichten für Rosenmontag und Faschingsdienstag lassen eher durchwachsenes Wetter erwarten", sagte der Meteorologe Thomas Ruppert am Donnerstag.

In der Nacht zu Freitag hielten die Meteorologen in Höhenlagen neuen Schnee für möglich - nicht nur in alpinen Gebieten. Am Freitag sei Schnee in Höhen von 200 bis 600 Metern möglich. In tiefer gelegenen Gebieten muss mit Graupelschauern und Regen gerechnet werden. Dabei seien auch noch kräftige Böen möglich, im Bergland auch Sturmböen.

Zudem soll in der Nacht zu Samstag eine neue Abkühlung einsetzen. Nur zwischen Emsland und Niederrhein dürfte es dann frostfrei bleiben, überall sonst sind Minustemperaturen bis minus fünf Grad und in Regengebieten Glätte möglich.

Am Samstag selbst könne aber insbesondere im Süden wieder für längere Zeit die Sonne scheinen.