Kurz vor seinem 75. Geburtstag "Temptations"-Sänger Dennis Edwards gestorben

Mit Hits wie "Papa Was A Rollin' Stone" (1972) und "My Girl" (1992) wurden er und seine "The Temptations"-Bandkollegen weltberühmt. Die letzte Singel-Auskoppelung erschien im Jahr 2000: "I'm Here". 1989 wurden die Band in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Dennis Edwards trat bis zuletzt auf. Sein nächster Auftritt war für kommenden Dienstag in Baltimore, Maryland, geplant...