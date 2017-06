Kurz vor den NBA-Finals LeBron James wurde Opfer einer Rassismus-Attacke

Zwar sei das Graffiti mittlerweile übermalt, die Polizei ermittle aber weiterhin in dem Fall. James hat sich zu der feigen Tat noch nicht geäußert. Er soll sich zum fraglichen Zeitpunkt nicht in dem Haus befunden, sondern in Nordkalifornien mit seinem Team, den Cleveland Cavaliers, auf die Finalserie in der NBA vorbereitet haben. Bleibt nur zu hoffen, dass er sich von der Rassismus-Attacke nicht ablenken lässt.