"München ist blau"

Später, um halb eins wird es voller in der Stadt. Vor einem italienischen Restaurant sitzt Franz "Bulle" Roth. Der 71-Jährige spielte in den 60ern für den FC Bayern, nun wohnt er hier. Doch selbst ein Roter fiebert in diesen Tagen mit den Blauen. Längst habe sich rumgesprochen, dass Sechzig da sei. "Mit wie vielen Mann kommen die Löwen denn, mit 30?", fragt er im Gespräch und redet über die Luxusunterkunft. "Das passt nicht zam. Sechzig, das ist Giesing, das ist Arbeiterverein", sagt er. Roth wickelt sich seine Pasta, Spaghetti mit Tomatensoße, um die Gabel und hält kurz inne. "Ich war zwölf Jahre bei den Bayern, aber, wenn die Löwen gewinnen, ist München blau", meint er. "Da können die Bayern machen, was sie wollen. Hoff‘ mer mal, dass es was bringt."

Kurz darauf trifft vor der Stadt der Löwen-Bus auf dem Sportplatz ein. Es ist kurz nach halb vier. Mit nachdenklicher Mine steigen die Spieler aus. Frank Boya, Christian Gytkjaer, dann Ivica Olic, Stefan Aigner und Michael Liendl hinterher. Als einer der letzten steigt Abdoulaye Ba die Stufen herunter. Doch der Blick des Abwehrchefs ist gequält. Im Gegensatz zu den anderen hat er Badelatschen statt Kickschuhe an. Fällt er gegen Heidenheim tatsächlich aus? Noch am Vortag hatte er das regenerative Training wegen Schmerzen abbrechen müssen. Seit Wochen plagen den 26-Jährigen muskuläre Probleme. Wird er rechtzeitig fit?

Die Löwen schotten sich ab

Doch nichts soll nach außen dringen. Die Löwen schotten sich ab. Ein provisorisch gezogenes Absperrband soll ungebetene Gäste abhalten. Dabei gehört das Gelände der Stadt. Diese tritt nach AZ-Informationen das Hausrecht erst um 16 Uhr und über Umwege ab. Es läuft auch im Allgäu nicht alles nach Plan für Sechzig. Dabei will Pereira seine Ruhe haben. "Tack, tack", hallt es vom Platz herüber. Der Portugiese und sein Team, so viel ist zu erkennen, scheuchen die Spieler über den Platz, auf dem Stehmännchen in den Rasen gerahmt sind. "Tack, tack!" Am Horizont legt sich die Abendsonne über die Alpen. Es könnte so idyllisch sein.

