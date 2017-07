Kurz nach der Vertragsunterschrift Bilder: Erste Trainingseinheit mit Sascha Mölders

München - Am Freitagmittag hat Sascha Mölders einen Einjahresvertrag beim TSV 1860 unterschrieben – der Angreifer wird die Sechzger also auch in der Regionalliga unterstützen. Kaum war die Tinte auf dem neuen Arbeitspapier getrocknet, stand der Stürmer schon auf dem Trainingsplatz am Vereinsgelände. Die nächste Einheit stand auf dem Programm – am Samstag findet das nächste Testspiel gegen den SV Heimstetten in Bodenmais an.