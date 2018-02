Kurz nach der Geburt von Tochter Stormi Kylie Jenner: Ist ihre Social-Media-Abstinenz nun beendet?

Langsam aber sicher kehrt Kylie Jenner (20) ins öffentliche Leben zurück. Die frischgebackene Mama, die sich während ihrer Schwangerschaft weitestgehend zurückgezogen hatte, besuchte am Montag die Babyparty ihrer engen Freundin Heather Sanders (28) und kleidete sich für den Anlass ganz leger. Jenner schlüpfte in einen dunkelroten Tracksuit aus der "Gosha Rubchinskiy X Adidas"-Kollektion und kombinierte dazu weiße High-Top-Sneaker. Hier gibt's den Roman "Time of the Twins: The Story of Lex and Livia" von Kylie und Kendall Jenner