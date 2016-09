Manchester – 4:0 stand es gestern am Ende zwischen Manchester City und dem AFC Bournemouth im Etihad Stadium und Pep Guardiola hatte seine beeindruckende Siegesserie auf fünf Siege in fünf Liga-Spielen ausgebaut. Da gibt es allen Grund zum Feiern, Manchester liebt seinen neuen Erfolgstrainer, da gibt es nichts, was einem an so einem Tag noch die Laune vermiesen könnte – möchte man meinen.