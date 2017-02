Kurioses Wiedersehen Schüler Leitner freut sich auf "Herrn Baum"

Leitner freut sich auf "Herrn Baum"

Der 91-malige Bundesligaspieler Leitner lernt also wieder bei "Herrn Baum", wie er diesen selbst nennt. "Ich freue mich, die Chance zu bekommen, mit ihm arbeiten zu können. Er hat sehr viele Ideen und ist sehr zielstrebig", erinnerte sich der 24-Jährige an die Schultage von einst. Für Leitner ist es allerdings auch - und das für ihn als Fußballprofi vermutlich viel bedeutsamer - die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Der frühere "Löwen"- und Dortmund-Akteur stieg als Leihspieler in der Saison 2011/12 mit dem FCA in die Bundesliga auf.

"Grandios" sei diese Zeit gewesen. "Ich habe nur positive Erinnerungen daran, so dass mir sehr schnell klar war, diese Chance der Rückkehr in die Bundesliga nutzen zu wollen", sagte Leitner. Über die Stationen VfB Stuttgart und eben Rom kam der gebürtige Münchner nun zurück nach Schwaben. Trainer Simone Inzaghi war in der italienischen Hauptstadt nicht überzeugt vom Mittelfeldakteur; Leitner kam nur auf zwei Kurzeinsätze in der Serie A.

"Wir sind überzeugt, dass Moritz Leitner in den nächsten Jahren unserer Mannschaft weiterhelfen wird", erklärte Manager Stefan Reuter. Mit "voller Vorfreude, vollem Herzen, vollem Kopf- und Bauchgefühl" sei er froh, wieder in Augsburg zu sein, versicherte Leitner mit leuchtenden Augen. Und sein früherer Lehrer kann ihm beim erhofften Aufstieg zum Leistungsträger sicher helfen.