Kurioses AfD-Dilemma Petry und Pretzell: Scheidung oder Arbeitslosigkeit?

Frauke Petry ist nicht nur Bundesvorsitzende der Alternative für Deutschland, sondern sitzt für ihre Partei auch seit 2014 im Sächsischen Landtag. Marcus Pretzell wiederum ist Landesvorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen und will bei der Landtagswahl am 14. Mai als Spitzenkandidat in den Düsseldorfer Landtag einziehen. Und genau da liegt das Problem.