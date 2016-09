Der Fahrer wurde dabei leicht am linken Handgelenk verletzt, der Airbag verhinderte offenbar Schlimmeres. Sowohl am BMW als auch an den betroffenen Zäunen des Trainingsgeländes kam zu erheblichen Sachschäden. Von dem unbekannten Mercedes-Fahrer fehlt bislang jede Spur.

Daher richtet die Polizei nun folgenden Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hier in etwa fand der Unfall statt. Foto: Google StreetView