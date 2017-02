Doch weil niemand den Mann beachtete und ihn auch keiner vom Personal aufhielt, setzte der Man noch einen drauf. In seinem Pinguin-Kostüm watschelte der 34-Jährige ins Restaurant. An der Theke schaufelte er sich mit den Händen Bauern-Salat in den Mund.

Der Täter war polizeibekannt - die Tour endet in Stadelheim

Doch wieder kümmerte sich kein Mensch um den merkwürdigen "Vogel". Deshalb watschelte er weiter in die Abteilung für Lederwaren. Dort schnappte er sich eine Tasche, in die er seine Schuhe packte. Wieder ging er, ohne zu zahlen.

In der Schuhabteilung suchte er sich ein paar nagelneue braune Lederslipper aus. Er löste die Diebstahlsicherung. Er zog sich die Schuhe an und war gerade dabei, das Kaufhaus zu verlassen. Einige der Kunden amüsierten sich prächtig über den merkwürdigen Pinguin. Bis sich schließlich zwei Detektive doch noch in den Weg stellten.

Der Pinguin kam nicht nach Hellabrunn, sondern ins Altstadtrevier und auch nicht in einen Käfig sondern in eine Ausnüchterungszelle. Denn er hatte eine stramme Alkoholfahne. Ein Test ergab rund 0,4 Promille. Ein Richter erließ Haftbefehl. Der 34-Jährige, der wegen diverser Eigentumsdelikte bereits polizeibekannt ist, sitzt seitdem in Stadelheim.

Ein zweiter Dieb, diesmal ohne Kostüm, ließ sich am Freitagabend nach Geschäftsschluss bei Galeria-Kaufhof auf einer der Kundentoiletten einsperren. Anschließend packte er eine Tasche mit iTunes-Karten voll. Die Gutscheine sind ohne Kassenbon völlig wertlos. Dafür ging die Alarmanlage los, der Dieb wurde festgenommen.