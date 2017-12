Kuriose Wählerstimmen Kris Jenner: Wähler wollte sie als Senatorin von Alabama

Bei der Senatswahl im US-Bundesstaat Alabama setzte sich der Demokrat Doug Jones (63) gegen den erzkonservativen Republikaner Roy Moore (70) durch. Am 12. Dezember hatte Jones die Sonderwahl gewonnen, bei der es um den vakanten Senatssitz von Jeff Sessions (71) ging, den US-Präsident Donald Trump (71) zum Justizminister ernannt hatte. Wie nun bekannt wurde, hatte sich aber zumindest ein Bürger einen anderen Senator bzw. Senatorin gewünscht. Mehreren US-Medienberichten zufolge tauchte Kris Jenner (62, "Keeping Up With the Kardashians") auf der Liste der sogenannten Write-in-Kandidaten auf. Das sind Kandidaten, deren Namen nicht auf dem Stimmzettel stehen, für den die Wähler aber trotzdem wählen können, indem sie den Namen der entsprechenden Person notieren.Wie bei "Keeping Up With the Kardashians" alles begann, können Sie hier sehen