Kuriose Aktion im Sea Life Was macht denn der Nikolaus im Haifischbecken?

München - "Hi, du Hai!" In einem Aquarium des Sea Life gab es lustigen Besuch für die Tiere. Im Nikolaus-Kostüm tauchte ein Mann am Mittwoch in das Becken. Er arbeitet für das Aquarium in der Stadt München. Damit die Fische zu Nikolaus nicht leer ausgehen, zog er sich wie einer an. Er brachte den Tieren leckere Fisch-Snacks.