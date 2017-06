Berlin/München - Der deutsche Mehrkampf-Meister Lukas Dauser hat bei seinem Sturz im Finale an den Ringen im Rahmen der deutschen Kunstturn-Meisterschaften einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und einen Schaden am Außenmeniskus erlitten. Dies ergab eine Untersuchung in der Berliner Charité am Donnerstag.