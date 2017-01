"Kunstschnee ist ein Problem" Ski heil: Weniger Beinbrüche - aber Unfälle oft schlimmer

München - Perfekte Verhältnisse mit viel Neuschnee, der Skifahrer trug einen Helm, die Abfahrt war nur mittelschwer. Warum der 67-Jährige am Dienstag am Brauneck in Oberbayern von der Piste abkam und gegen eine Baum raste, ist unklar. Der Helm konnte ihn nicht retten - er erlag am Berg seinen tödliche Kopfverletzungen.