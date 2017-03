Kult-Torwart des TSV 1860 Ehrenkarte für Löwen-Legende "Radi" Radenkovic

Der Jordanier bedauere, dass man in der Vergangenheit in den letzten Jahren keinen Wert darauf gelegt habe: "Dafür entschuldige ich mich." Geschäftsführer Anthony Power und der Bruder des Geldgebers, Yahya Ismaik, besuchten Radenkovic daher in Schwabing, um neben dem Ticket auch einen weiß- blauen Präsentkorb an den Kult-Keeper zu übergeben: „Radi hat bei uns im Verein einen ganz besonderen Stellenwert“, so Power.