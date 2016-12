Danny aus den Birken und magische Momente

Zudem verfügt er über ein gutes Auge für die Mitspieler und kann ganz allein Spiele entscheiden. Sein Unterhaltungswert sucht auch seinesgleichen. Unvergessen seine Privatfehde in den Playoffs mit Straubings Wüterich Sean O’Connor. „Pinizzotto ist ein Kerl, den du liebst, wenn er dein Teamkollege ist – und hasst, wenn er in den Reihen des Gegners steht“, sagte Münchens Topstürmer Jason Jaffray.

Auch Jason Jaffray spielt kommende Saison für den EHC

Apropros Jaffray. Auch der 35-jährige Kanadier wird kommende Saison wieder das Trikot des EHC Red Bull München tragen. Bei seiner Vertragsverlängerung vor einem Jahr hatte Jaffray auf einen Kontrakt über zwei Jahre insistiert – und erhalten. „Ich hatte mir den Wechsel von Nordamerika nach Europa, nach München, ja sehr gut überlegt, ich will meine Familie ja nicht andauernd aus ihrer Umgebung reißen“, begründete Jaffray die Entscheidung. „Wir sind hier als Familie glücklich, ich bin hier als Spieler glücklich. Von mir aus kann es lange weiter gehen, ich hätte kein Problem, meine Karriere in München irgendwann zu beenden.“

So richtig angefangen hat die Karriere in München auch für Maximilian Kastner. Hier ist er der Garmischer zum Stammspieler in der DEL gereift, hier ist der 23-Jährige zum Nationalspieler aufgestiegen. Und hier wird es auch weitergehen. Nach AZ-Informationen hat Kastner bereits einen Vertrag für die kommende Saison in der Tasche. „Der Maximilian hat eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung durchgemacht“, sagte EHC-Kapitän Michael Wolf.