Kult-Puppe im "Tommy x Gigi"-Style Gigi Hadid gibt es jetzt als Barbie

Der Anblick ist faszinierend. Denn die Gigi-Barbie sieht haargenau so aus wie ihr reales Vorbild. Die typischen voluminösen, dunkelblonden Haare des Topmodels sind perfekt getroffen. Dazu die großen blauen Augen und die buschigen Augenbrauen - fertig ist das nahezu identische Mini-Me. Sogar an das richtige Outfit wurde gedacht: Die Barbie trägt in Anlehnung an Gigi Hadids Kooperation mit Tommy Hilfiger ein Shirt des amerikanischen Designers.