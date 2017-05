Kult-Cop Judge Reinhold aus "Beverly Hills Cop" feiert 60. Geburtstag

Reinhold entschuldigte sich später für sein Verhalten, auch bei der Polizei von Dallas, deren Zeit er verschwendet habe. "Ich muss sagen, dass die letzten 48 Stunden die ungewöhnlichsten, haarsträubendsten und bedauerlichsten zwei Tage meines Lebens waren", hieß es damals in seinem Statement.

Er erklärte zudem, dass er am Tag vor dem Vorfall am Flughafen eine Kombination aus verschiedenen Medikamenten genommen hatte, die ihm nicht bekommen seien. Er sei als Reaktion darauf sogar kurze Zeit im Krankenhaus gewesen.

Ein Held aus Kult-Filmen

Judge Reinhold feierte seine größten Erfolge in den 80er und 90er Jahren. Gemeinsam mit Eddie Murphy drehte er drei "Beverly Hills Cop"-Streifen. Außerdem wirkte er an der Seite von Tim Allen (63, "Hör mal, wer da hämmert") als Dr. Neil Miller in drei "Santa Clause"-Filmen mit. Im Komödien-Klassiker "Die verrückte Kanone" (1998) spielte er neben Leslie Nielsen (1926-2010) die Hauptrolle.

Seit 2009 ist es ruhiger um ihn geworden und er ist nur mehr in vereinzelten Produktionen zu sehen. An seine frühen Erfolge konnte er bislang nicht anknüpfen.

Seit 2000 ist er in zweiter Ehe mit Amy Reinhold verheiratet. Das Paar lebt die meiste Zeit des Jahres in New Mexico. Judge Reinhold heißt übrigens eigentlich Edward Ernest Reinhold Jr. - den Spitznamen Judge gab ihm sein Vater als er gerade zwei Wochen alt war. Wer weiß, vielleicht bekommt "Beverly Hills Cop" im aktuellen Revival- beziehungsweise Reboot-Wahn von Hollywood auch eine Neuauflage?