Kuh mit Schlägen traktiert Prügelvorwürfe gegen Bauernverbands-Vorstand

Comeback-Single "Your Song" Rita Ora: "Ich bin nicht die Dünnste in meiner Branche"

Rita Ora war zuletzt in den "Fifty Shades of Grey"-Filmen oder in Adidas-Werbungen zu sehen. Jetzt meldet sie sich musikalisch wieder zurück: Die 26-Jährige veröffentlicht heute ihre Single "Your Song". Im Interview spricht sie aber auch über ihr Verhältnis zu ihrem Körper.