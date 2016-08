Doping-Problematik: Hambüchen attackiert Bach und IOC

Storl vermisste olympischen Spirit in Rio

Aber Storl will wieder angreifen. "Es war jetzt mal ein Jahr, was irgendwann kommen musste mit meinem Verletzungsstand, da muss man laborieren. Da zahlt man mal den Tribut, aber ist halt schade, dass es ausgerechnet dieses Jahr war", meinte der 2011 mit 21 Jahren jüngste Welt- und Europameister im Kugelstoßen und sagte angriffslustig: "Es geht weiter. Ich bin jetzt 26, und ich rechne eigentlich noch mit zwei Olympiaden."

Der Polizeibeamte vom SC DHfK Leipzig hat in Rio das ganze Flair vermisst. "Das war in London einfach großartig. Das Olympiastadion zieht ja immer enorm viele Menschen an. In London habe ich den olympischen Spirit richtig gespürt", meinte Storl. "Da war das Feeling immer irgendwie in der Luft, das fehlte in Rio."

Enttäuscht war er auch von den Gastgebern. "Wenn Brasilianer am Start waren, war eine Riesenstimmung, das war Wahnsinn. Genauso, als Usain Bolt rannte. Doch dann sind plötzlich 15 000 bis 20 000 Menschen aus dem Stadion herausgestürmt. Da braucht man sich natürlich keine Leichtathletik-Karte zu kaufen", beklagte Storl.

Nach Überfall-Lüge bei Olympia: Ryan Lochte soll in Brasilien vor Gericht