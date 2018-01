Krügers Odyssee, Need for Speed, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ProSieben, Need for Speed, Actionkracher

Auto-Mechaniker Tobey (Aaron Paul) hat nicht nur ein Händchen für kaputte Motoren, sondern auch einen ausgesprochenen Bleifuß. Seine Leidenschaft für illegale Straßenrennen teilt Tobey mit dem Ex-NASCAR-Rennfahrer Dino Brewster (Dominic Cooper). Die beiden tun sich zusammen, um Tobeys Werkstatt vor dem Pleitegeier zu retten, doch Dino linkt seinen Freund und lässt ihn verhaften. Nach Jahren im Gefängnis kehrt Tobey zurück und will nur eines: Rache...

20:15 Uhr, RTL II, Die Mumie, Abenteuer

Um der sicheren Hinrichtung in einem ägyptischen Gefängnis zu entgehen, stimmt der Abenteurer Rick O'Connell (Brendan Fraser) zu, die Bibliothekarin Evelyn (Rachel Weisz) und ihren chaotischen Bruder Jonathan (John Hannah) nach Hamunaptra, in die berüchtigte Stadt der Toten, zu führen. Dort, mitten in der Wüste, sollen sich ein legendärer Schatz und das "Buch der Toten" befinden - doch bisher haben Glücksritter und Archäologen stattdessen nur den Tod in den Ruinen gefunden. Bewacht werden die Reichtümer nämlich von einer verfluchten Mumie, die versehentlich zum Leben erweckt wird und als wandelnde Seuche über die Menschheit hereinbricht.

20:15 Uhr, 3sat, Tannbach - Schicksal eines Dorfes (1): Der Morgen nach dem Krieg, Drama

Deutschland 1945, die letzten Tage vor der endgültigen Kapitulation: Auf Gut Striesow an der thüringisch-bayerischen Grenze sind unzählige Flüchtlinge einquartiert, man wartet auf das erlösende Ende des Krieges. Doch im letzten Moment kann die SS durch Verrat noch ein Exempel statuieren: Caroline von Striesow wird exekutiert, weil sie ihren desertierten Mann Georg (Heiner Lauterbach) versteckt. Ihre Tochter Anna (Henriette Confurius) ist tief erschüttert. In Friedrich (Jonas Nay) findet sie einen Vertrauten in ihrem Verlust. Er hat seinen Vater im Krieg verloren. Als kurz darauf die Amerikaner Dorf und Gut einnehmen, müssen sich die Bewohner mit der neuen Situation arrangieren.