Kroatien-Krimi, Der Lehrer,... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Sat.1, Criminal Minds: Rote Lippen, Krimiserie

Zwei Radfahrer finden in Naples, Florida, eine Frauenleiche, die in einen alten Koffer gepackt wurde. Die Frau wird bald als Anne Baker identifiziert. Alles deutet darauf hin, dass sie am Abend ihres Todes ein Date zu Hause erwartete - mutmaßlich den Täter. Schon bald wird eine weitere Tote in einem gelben Vintage-Koffer gefunden. Die Profiler ermitteln, dass der Killer seine Opfer über ihr Bedürfnis zu helfen anlockt. Doch wie sind die Frauen miteinander verbunden?

20:15 Uhr, VOX, Kindsköpfe 2, Komödie

Ex-Hollywood-Stern Lenny (Adam Sandler) ist mit seiner Familie in seine alte Heimatstadt zurückgezogen, um den Kindern ein normales Leben zu ermöglichen. Dort warten bereits seine Freunde aus Highschool-Tagen auf ihn, um gemeinsam mit ihm die Stadt unsicher zu machen: Eric (Kevin James), Kurt (Chris Rock), Marcus (David Spade) und die anderen Jungs lassen die Arbeit sausen und wollen sich einen Tag lang einfach nur amüsieren. Doch dann geraten sie mit einer streitsuchenden Highschool-Gang aneinander...

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer: Okay, jetzt muss er weg!, Dramedyserie

Stefans (Hendrik Duryn) neuer Schüler Sascha Frege ist in doppelter Hinsicht eine Herausforderung. Frisch nach Köln umgezogen und komplett frustriert, bringt er den G-Kurs in Rekordzeit gegen sich auf und besitzt nicht mal ein Handy. Doch der Grund für Saschas digitale Abstinenz ist nicht die vermutete Handysucht, sondern ein Stalker. Der Ex von Saschas Mutter sucht im Internet nach Spuren der Freges und verfolgt sie durch ganz Deutschland.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Akte, Politthriller

Am selben Abend tötet ein Killer zwei Richter des Obersten Gerichtshofs der USA. Die Jurastudentin Darby Shaw (Sandra Bullock) stellt eine brisante Verschwörungstheorie zu den Attentaten auf, und die Akte mit den gewagten Informationen gelangt über ihren Freund Thomas Callahan an das FBI. Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse: Callahan stirbt durch eine Autobombe, und auch Darby muss um ihr Leben fürchten. Der Einzige, der ihr zu glauben scheint, ist der Journalist Gray Grantham (Denzel Washington).