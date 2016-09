„Ich freu’ mich riesig für den Sascha. Er hat sich bestens eingefügt und ein Riesenspiel gemacht“, frohlockte Runjaic nach dem ersten Auswärtssieg beim Club seit 13 Jahren. Der Angreifer hat nach Stefan Aigners Ausfall nicht nur bewiesen, dass der Sechzger-Kapitän durchaus zu ersetzen ist. Runjaic war kaum zu bremsen: „Riesen-Kompliment an mein Team nach der Verletzung von Aigner: Viele haben uns nicht zugetraut, ohne ihn so eine Leistung abzurufen.“ Mölders mimte nicht nur einen guten Aigner-Ersatz, er hat auch bewiesen: Ich kann beides – coachen und kicken! „Er hat seinen Job so gemacht, wie wir uns das vorstellen“, sagte Runjaic – und relativierte: „Wir haben ja nicht Sascha persönlich kritisiert, sondern die Situation. Jetzt haben wir uns ausgesprochen. Ich denke, das Spiel kam genau richtig für ihn.“

Der brodelnde Mölders

Und was sagt Mölders selbst, der sich am Sonntag mit Sechzig auf das Duell mit dem Club vorbereitete, anstelle bei Merings 0:1-Pleite beim TSV Aindling an der Seitenlinie zu stehen? „Wir haben gewonnen, das ist immer das Wichtigste. Ein guter Tag einfach“, sagte der Spieler-und-Trainer nach seinem gelungenen Auftritt bei „Sky“ ins Mikrofon. Mehr nicht. Der Ex-Augsburger, der in den letzten Wochen sein sonst fleißig gepflegtes Facebook-Profil vernachlässigte, genießt und schweigt.

Oder brodelt es noch in ihm? Weil er, ein Torjäger von Bundesliga-Format, der in der letzten Saison noch großen Anteil am Nichtabstieg hatte, sich zuletzt hinter Routinier Ivica Olic anstellen musste? Und weil ihm sein Hobby, sein Ausgleich vom Alltag als Profi, weggenommen zu werden drohte? So gesehen dürfte es nach dem Gusto von Runjaic und Eichin sicherlich in Mölders weiterbrodeln – wenn er seinen Ärger weiter so vortrefflich in Tore und Vorlagen verwandelt. Die Chance dazu dürfte es schon am Freitag gegen Union Berlin (18.30 Uhr) geben.