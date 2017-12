Auswirkungen auf Gesundheit von Menschen möglich

Die Gifte landeten in Böden und Gewässern, sie schadeten Bienen und anderen Insekten, kritisierte die BUND-Expertin Corinna Hölzel. Die Naturschützer schlossen auch Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen nicht aus: Die Stoffe könnten in geschlossenen und beheizten Räumen in die Luft entweichen. Der BN-Landesbeauftragte Richard Mergner forderte, der Einsatz von Pestiziden in Christbaum-Kulturen müsse verringert und mittelfristig ganz eingestellt werden.