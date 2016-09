Die letzten beiden Länderspiele gegen Finnland (2:0) und nun in Oslo waren aus Götzes Sicht wertvoll. "Ich habe zwei Mal gespielt, das tut mir gut. Wir haben viele wichtige Aufgaben vor uns und vielleicht spiele ich ja beim BVB in einer etwas anderen Rolle. Ich freue mich auf alles was kommt." Er sei bei "99,9 Prozent", sagte er, lediglich "ein Tor hat noch gefehlt, das hätte ich gerne gemacht, da es wichtig ist, wenn man als Stürmer aufgestellt wird. Das habe ich leider nicht geschafft, aber sonst fühle ich mich gut."

Löw will einen Stimmungsumschwung bei Götze nach der EM und dem Abschied nach drei Jahren vom FC Bayern erkannt haben: "Der Wechsel nach Dortmund war positiv für ihn, dort wird man die nächsten Jahre auf ihn setzen. Ich sehe im Training oft ein Lächeln auf seinem Gesicht, er hat wieder die Freude am Spielen."

Der Bundestrainer glaubt an ihn, sein Schutzprogramm läuft. "Wenn Mario Spielpraxis hat, wird er wieder das zeigen, was er kann. Er wird auch für uns wieder wichtig werden." Doch wann? Und auf welcher Position? Für die Oktober-Länderspiele wird der Bundestrainer ihn wieder einladen. Da der aktuell im Aufbautraining ackernde, etatmäßige Mittelstürmer Mario Gomez (VfL Wolfsburg) dann wieder fit sein dürfte, könnte Götze auf den Flügel ausweichen, über halblinks kommen. Ein Silberstreif.