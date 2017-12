In den Jahren danach wurde der jüdische Präsident von den Nazis verfolgt, er musste zurücktreten, kam ins KZ Dachau und emigrierte in die Schweiz. 1947 kehrte Landauer zum FC Bayern zurück.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war Landauer sehr wichtig für Bayern, weil es darum ging, gegenüber den Alliierten und der Stadtregierung zu dokumentieren, dass dieser Verein ein Partner sein kann im Wiederaufbau der Demokratie. Es war damals wichtig für alle Vereine, dass sie jemanden vorzeigen konnten, der lauter war, der einen guten Leumund hatte und sich glaubwürdig als Partner anbieten konnte. Die Person Landauer hat dem FC Bayern sicher einen gewissen Startvorteil eingeräumt nach dem Krieg, weil der andere Verein der Stadt, der TSV 1860, den Nationalsozialisten näher stand. Der FC Bayern konnte hingegen glaubwürdig sagen: Wir haben ein Opfer in unseren Reihen mit Landauer, wir stehen deshalb für einen Neuanfang.

Spektakuläre Choreo: Ultras des FC Bayern gedenken Ex-Präsident Kurt Landauer in der Allianz Arena. (Foto: Sampics/Augenklick)

Wäre die erfolgreiche Entwicklung des FC Bayern bis heute ohne Landauer überhaupt möglich gewesen?

Er hat auf jeden Fall eine Spur gelegt, in der sich andere später bewegen konnten. Er hat die Tradition dieses Vereins begründet, die man mit Ambition und Professionalität beschreiben kann. Landauer hat Bayern in den Weimarer Jahren zum Volksverein gemacht. Außerdem hat er intellektuelle und kaufmännische Milieus angezogen, was dem Klub sehr geholfen hat. Bayern hat diese rote Linie in seiner Geschichte, die Linie des modernen Vereins – von Landauers Zeiten bis heute.

Warum fand die Figur Landauer innerhalb des Klubs dann lange so wenig Beachtung?

Das ist tatsächlich so gewesen. Ich denke, Landauer ist eher ungewollt in Vergessenheit geraten. Nach der Einführung der Bundesliga, dem Aufstieg des FC Bayern 1965 und den großen Erfolgen des Klubs in den Jahren danach hat man nicht mehr daran gedacht, was vorher so gewesen war. Die Geschichte wurde gewissermaßen mit Trophäen zugeschüttet. Ab 2009 kann man aber beobachten, dass sich bei Bayern ganz stark etwas geändert hat. Die Vereinsführung, namentlich Karl-Heinz Rummenigge, hat sich diesem Thema angenommen, Kurt Landauer zugewandt und dazu beigetragen, dass diese Person und ihre Geschichte wieder zu Bayern zurückkehrt.

"FC Bayern sollte Zustände in Katar ansprechen"

Ist es angesichts der Geschichte Landauers, der jüdischen Vergangenheit des Klubs vertretbar, dass Bayern in einem Land wie Katar sein Trainingslager abhält?

Ich finde das schon schwierig. Meine persönliche Meinung ist, dass man das nicht machen sollte. Ich habe aber auch noch nie mit einem Bayern-Offiziellen über ihre Beweggründe diskutiert. Man sollte als FC Bayern zumindest die Zustände in Katar ansprechen, die Menschenrechtsverletzungen, den Antisemitismus. Man sollte nicht vergessen: Kurt Landauer dürfte in der aktuellen Situation ja gar nicht in Katar einreisen. Da wäre ein Statement des Vereins durchaus wünschenswert. Das gilt aber auch für die Fifa und den DFB.

Der Sachbuchautor Dietrich Schulze-Marmeling hat zahlreiche Werke über den deutschen Fußball und den FC Bayern verfasst.