Rinderspacher verwies auf den tragischen Tod von Dominik Brunner vor neun Jahren, der an einem Münchner S-Bahnhof bei einer Schlägerei getötet wurde, weil er Jugendlichen helfen wollte. Schon zu diesem Zeitpunkt hätten sowohl die damalige Justizministerin Beate Merk (CSU) als auch Innenminister Herrmann eine flächendeckende Videoüberwachung an den S-Bahnstationen in München versprochen. Seitdem seien neun Jahre des Stillstands vergangen, kritisierte Rinderspacher.