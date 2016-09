"Wer immer mehr nach links rutscht, der lässt rechts Platz frei", sagte Söder am Mittwoch in München. Diesen Platz habe die AfD eingenommen. Es sei aber eine "historische Aufgabe im Parteiensystem, Wähler rechts von der Mitte zu binden". Da gehe es langfristig um die Zukunft von Volksparteien.

CSU formuliert, was CDU denkt

Söder forderte Merkel erneut zu einem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik auf. Er nahm dabei für die CSU in Anspruch, in der Debatte auch für weite Teile der Schwesterpartei CDU zu sprechen. "Das, was die CSU formuliert, denkt die CDU eigentlich auch." Der CSU-Politiker betonte, es gehe dabei für seine Partei nicht um Rechthaberei. "Sondern es geht um die Frage: Was verändert sich?"