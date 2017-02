Kritik am US-Präsidenten US-Nationaltrainer: Trump-Maßnahmen "traurig"

US-Präsident Trump hatte in der vergangenen Woche verfügt, dass Bürger aus dem Iran, Sudan, Syrien, Libyen, Somalia, dem Jemen und dem Irak in den nächsten 90 Tagen nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Flüchtlingen weltweit wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.