Nur noch ein Bruchteil der Gemeinden soll in der Neufassung dabei sein

Schon seit April arbeite man an einer Neufassung der Verordnung, die mit einer "noch ausführlicheren Begründung" neu erlassen werden solle – voraussichtlich schon im Juli.

Der Haus- und Grundbesitzerverein beobachtet all das mit Argwohn. Es handele sich um eine "saubere Watschn" für die Staatsregierung, sagte Chef Rudolf Stürzer. Der Freistaat habe die Verordnung schlecht gemacht. "Man stand unter Zeitdruck – und man wollte möglichst viele Gemeinden mitnehmen, auch, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt waren."

138 bayerische Gemeinden haben laut Stürzer die Mietpreisbremse. Noch. Denn dass sie alle noch in der Neufassung dabei sein werden, glaubt er nicht. "Es wird nur noch ein Bruchteil sein."

Dass die Staatsregierung jetzt wieder aufs Gas drückt und in ein paar Wochen fertig sein will, versteht er auch nicht. "Wenn die Verordnung sauber sein soll, kann das eigentlich nicht gehen", sagte er. "So wird sie wahrscheinlich schnell wieder gekippt werden."

Lesen Sie hier: Studie: Ausländische Namen erschweren Wohnungssuche