Inning am Ammersee - Ein Mann ist beim Baden im Ammersee tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, waren einem Spaziergänger am Sonntagmorgen Kleider und persönliche Gegenstände am Badesteg in Inning am Ammersee aufgefallen. Da er keinen dazugehörigen Schwimmer ausmachen konnte, verständigte der Spaziergänger die Polizei.