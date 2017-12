Krimi-Tipps am Freitag Der Kriminalist, SOKO Leipzig, ...

20:15 Uhr, BR: Hubert und Staller: Die ins Gras beißen

Dienstschluss mal anders: Dem Streifenwagen ist das Benzin ausgegangen. Hubert (Christian Tramitz) und Staller (Helmfried von Lüttichau) streiten im Bus darüber, wer an dem Dilemma die Schuld trägt, als eine Kuh die Straße blockiert. Hubert vertreibt das störrische Tier mit einem Warnschuss. Der Busfahrer entdeckt den Schein eines Feuers im angrenzenden Wald - ist die Kuh davor geflüchtet? Vor Ort machen Hubert und Staller eine grausige Entdeckung: Was da brennt, sind die Überreste eines Menschen!

20:15 Uhr, Sat.1 Gold: Der Bulle von Tölz: Der Weihnachtsmann ist tot

Susanne Kreuzer (Kathrin Kühnel) bittet einen Weihnachtsmann, der vor dem Eingang der Bank ihres Mannes Werbezettel verteilt, kurz auf ihr Baby aufzupassen. Als sie zurückkommt, sind der Weihnachtsmann und Baby Lukas verschwunden. Benno (Ottfried Fischer) und Sabrina (Katerina Jacob) machen sich auf die Suche nach dem Mann. Auch Resi (Ruth Drexel) mischt sich in die Ermittlungen ein - mit fatalen Folgen.

21:15 Uhr, ZDF: SOKO Leipzig: Vaterliebe

Die junge Studentin Liv Gebhardt verdreht Benni (Maximilian Klas) den Kopf. Kurz darauf wird sie tot aus dem Schwanenteich geborgen. Ein Mordfall, der die SOKOs extrem fordert und über ihre Grenzen treibt. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Ermordete drogenabhängig war und womöglich in eine Affäre mit dem zwielichtigen Diplomaten Alihan Vazeh (Andrej Kaminsky) verwickelt war. Doch dieser hält sich bedeckt und verweist auf seine politische Immunität.

21:45 Uhr, ZDFneo: Lewis: Ein letzter Blues

An einem Sonntagnachmittag wird Inspector Lewis (Kevin Whately) damit beauftragt, in einem Fall von Lärmbelästigung zu schlichten. Lewis ist anfänglich wenig begeistert, doch seine Meinung ändert sich schnell, als er erfährt, zu wem der Routinebesuch ihn führt. Kein Geringerer als der ehemalige Schlagzeuger und Star der Rockgruppe "The Addiction", Richie Maguire, stört durch seine Taubenjagd die ländliche Sonntagsruhe seiner Nachbarn. Lewis schwelgt noch in Erinnerungen an die Glanzzeit der Band, als er mit dem Tod des jugendlichen Heimbewohners Lucas Emerton konfrontiert wird.

22:10 Uhr, Das Erste: Tatort: Weihnachtsgeld

Eine Nacht vor Weihnachten sind in Saarbrücken zwei Menschen auf der Suche nach einer Herberge: Die hochschwangere Sizilianerin Maria (Fanny Krausz) hat kurz vor ihrer Niederkunft heimlich das Haus ihrer Schwiegereltern verlassen. Taxifahrer Jupp (Florian Bartholomäi) ist mit dem Weihnachtsgeld seiner Kollegen durchgebrannt. Maria und Jupp lernen sich kennen, als die schöne Sizilianerin den Taxifahrer bittet, sie zu ihrer Großmutter nach Sizilien zu fahren. Jens Stellbrink (Devid Striesow) und sein kleines Team untersuchen unterdessen die Ereignisse, die zum Tod des Taxifahrers Theo "Teddy" Diehl geführt haben.

23:40 Uhr, Das Erste: Sherlock: Das große Spiel

Der geniale Ermittler Sherlock (Benedict Cumberbatch) kommt nicht zur Ruhe. Erst kommt es in seinem Haus zu einer gewaltigen Explosion, dann taucht sein Bruder Mycroft (Mark Gatiss) auf und bittet ihn um Hilfe. Ein Agent des MI6, der wichtige Daten eines geheimen Waffenprojekts auf einem Speicherstick mit sich führte, wurde tot aufgefunden - der Stick ist spurlos verschwunden. Wenig später erhält Sherlock eine Reihe obskurer Botschaften, in denen er von einem geheimnisvollen Verbrecher zu einer Art Duell herausgefordert wird: Der Mann hat fünf unschuldige Menschen in lebende Bomben verwandelt.